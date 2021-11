‘League of Legends’-profspeler ‘Yoppa’ (23) overleden aan Covid-19

Het nieuws van zijn overlijden kwam onverwacht, want de jonge Serviër maakte vorige week nog bekend dat hij momenteel zonder team zit en dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging. Kostić was tevens de eerste Servische speler ooit die de eerste plaats op de Challenger-ranking in de Europese server wist te behalen. Ook was hij één van de eerste Servische spelers die bij grote internationale teams speelden. Hij was al sinds 2016 als ‘top laner’ aan de slag.