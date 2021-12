‘League of Legends’-personage Ekko krijgt skin gebaseerd op animatiereeks ‘Arcane’

Ekko is niet het eerste personage dat een skin krijgt gebaseerd op 'Arcane’, want zowel Jayce, Vi, Caitlyn als Jinx gingen hem al voor. Veel fans waren dus al een tijdje ongeduldig aan het wachten tot Ekko aan de beurt was. Bij Ekko gaat het om de ‘Firelight’-skin, de bende waar Ekko de leider van is in de serie. Ook het speciale hooverboard en het masker die hij gebruikt zitten in de skin verwerkt.