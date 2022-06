KV Mechelen Esports vindt magie terug in nieuw seizoen ‘League of Legends’-competitie

esportsDe ‘League of Legends’-competitie is terug. Met de nieuwe slagzin “dit zie je nergens anders” is de tweede helft van het seizoen van de Elite Series begonnen. Daarin duiken veel nieuwe namen op, zoals de bekende Australische midlaner Chazz van mCon. Het bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar toch liep de eerste week anders dan verwacht.

Zoals caster Diede ‘Dino’ Baeyens het zo mooi verwoordde, lijkt het alsof de magie terug is waarmee KV Mechelen Esports meerdere kampioenschappen won. Het klopte niemand minder dan voetbalclubrivaal KRC Genk Esports en ION Squad. De eerste is regerend kampioen, en ION Squad eindigde in de lente nog in de top vier. Met de terugkomst van Urban en de toevoeging van twee oude bekenden voor Slyv3r, lijkt dit KVM op weg naar oude glorie.

Sterke start voor 7AM

Team 7AM had een moeilijk speelschema tegen mCon LG UltraGear en The Agency, teams waarvan menig analisten een top drie niet uitsluiten. Doordat Team 7AM al heel snel had besloten om vast te houden aan drie spelers en daar heel kort na het einde van de spring split een volledig roster van te maken met Deletus en Piggy, kon het team vroeg beginnen aan hun scrims. Dat resulteert in goede communicatie en coördinatie, waardoor het team fantastisch op elkaar ingespeeld lijkt. Daar kunnen de eerste twee winsten aan toegewijd worden, echter moet het team dat nu vasthouden en blijven verbeteren zoals de rest van de league dat ongetwijfeld gaat doen. Dit is de beste start ooit voor Team 7AM.

Verwachtingen zijn een vloek

Al de teams waar de verwachtingen hoog waren, presteerden ondermaats in de eerste week. Van regerend kampioen KRC Genk Esports werd heel veel verwacht, omdat ze maar twee rosterswaps hebben doorgevoerd en dat bij hun problematische spelers. In hun game tegen KVM Esports leek het team dan weer heel besluiteloos, en na een foutieve heraldplay was de game voorbij. Gelukkig voor hen kon GENK zich herpakken tegen mCon LG UltraGear op de tweede dag. Dat betekent dan weer dat MCON met 0-2 start in de eerste week nadat het team ook verloor van Team 7AM. Als runner-up van vorige split en met de toevoeging van Chazz lagen de verwachtingen wel iets hoger. Ook The Agency speelde niet naar behoren en verloor bijna van Sector One, maar daar kon het team het nog net rechttrekken met een miraculeuze teamfights op het einde. Daarna ging het genadeloos ten onder aan Team 7AM, dat gewoonweg te sterk bleek.

Afwachten

Verder is het voor teams zoals ION Squad en LowLandLions nog afwachten wat de tweede week geeft. ION Squad lijkt nog niet helemaal zeker hoe het team het spel moet spelen, terwijl LowLandLions nog meer van hun teamsynergie moet laten zien.

Volledig scherm © screenshot