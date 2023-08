KRC Genk Esports vindt weg terug naar finales en komt oog in oog met Team 7AM: bekijk hoogtepunten

Team 7AM en ZennIT Gaming hebben in het reguliere seizoen gevochten voor het recht om als eerste kans te maken op een rechtstreeks ticket naar de offline finales en de Europese competitie. Wat op papier nog wel eens een spannende series kon worden met de maximale vijf games, werd echter als heel snel in drie games beslecht.

Team 7AM was een maatje te groot voor ZennIT, dat nog een herkansing krijgt in de lower bracket. Met deze winst weet Team 7AM zich back-to-back te kwalificeren voor de finale van de Elite Series. Hun tegenstander zouden ze pas op het einde van de week kennen.

Eliminatiematch: KRC Genk Esports vs A One Man Army

De nieuwkomer in A One Man Army wist zich in hun eerste split te kwalificeren voor de play-offs en bracht daarmee enige verwachting met zich mee. Het team gevuld met veel jong geweld en twee veteranen moest het opnemen tegen regerend kampioen KRC Genk Esports. Geen gemakkelijke opdracht en na de voorspellingen van de analisten en casters bleek het een echte David vs Goliath match te worden. GENK sloeg als eerste toe in de series en maakte AOMA genadeloos af.

Ook de tweede game werd gewonnen door de regerende kampioen. Het was pas in de derde game dat AOMA leven liet zien omdat ze hyperagressieve composities aan het samenstellen waren. Zo werd het op de valreep nog 2-1 en had AOMA nog een kans in de series. De vierde game leek dezelfde richting op te gaan als de derde, maar AOMA maakte enkele foutjes na voor te komen en verloor alsnog de game. Dit gaf GENK de overwinning en het team wist zich voor de halve finale te plaatsen.

Halve finale: ZennIT Gaming vs KRC Genk Esports

Het was alles of niets voor zowel ZennIT Gaming als KRC Genk Esports. Verlies zou betekenen dat het seizoen voorbij is en alle kansen om Europees te spelen opgegaan als sneeuw voor de zon. De sterkste Franstalige organisatie tegen de meest dominante organisatie die de Elite Series gekend heeft.

ZennIT nam de leiding door de eerste game te winnen, maar ging toen drie games achter elkaar ten onder en zo werd het uiteindelijk 1-3 voor GENK. De regerende kampioen krijgt de kans om de titel te verdedigen in de offline finales en boekt hun ticket naar de EMEA Masters.

Offline finales

Team 7AM en KRC Genk Esports nemen het in persoon tegen elkaar op in de studio’s van de Elite Series te Olen. De eerste offline finale van een regulier seizoen in jaren focust op het samenbrengen van de community en het vieren van de winnaar van de Elite Series. Alles kan in volgen met een ticket of via de stream op twitch.tv/ESLOL deze zaterdag vanaf 13u00 uur.

