KRC Genk Esports speelt wéér gelijk in Counter Strike-competitie: bekijk hoogtepunten week 3

KRC Genk Esports staat er onbedoeld om bekend als het team dat de draws opstapelt, maar tegen Sector One wilde het die vloek doorbreken. Op de eerste map viel dat plan echter al in duigen. Sector One kwam keer op keer sterker voor de dag met enorm goed lurkspel van Smogger. De aim van Sector One was dan ook heel accuraat, en KRC Genk slaagde er op de T-side niet in de impact te hebben die het zo graag wilde. Zo haalde underdog Sector One toch de eerste map binnen met 16-10.