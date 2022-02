KRC Genk Esports aan kop terwijl KV Mechelen Esports achterblijft in League of Legends-competitie

Na drie speelweken van de Elite Series is geen enkel League of Legends -team nog ongeslagen. Zowel KRC Genk Esports (GENK) als mCon LG UltraGear (mCon) scoren met respectievelijk vier en drie overwinningen.

Ook deze week leek GENK moeiteloos Echo Zulu en ION SQUAD te kloppen. MCon wist eerst snel komaf te maken van KVM Esports, maar speelde ook tegen dat Echo Zulu. Bij die laatste match ging het gelijk op, en probeerde Echo Zulu vooral mCon-midlaner Kruimel onschadelijk te maken. Dat lukte niet, en Kruimel leidde zijn team naar de winst. Zo sluiten KRC Genk Esports en mCon LG UltraGear hun week af met twee overwinningen.

Math of the Week

Tot aan het begin van de derde speelweek was Team Echo Zulu nog ongeslagen, iets wat het een doelwit maakte. Na een iets mindere draft op de eerste speeldag had Echo Zulu niet al te veel mogelijkheden om de game op een makkelijke manier af te sluiten of om voorop te komen.

Dat resulteerde in een pijnlijk verlies tegen KRC Genk Esports in wat de Match of the Week moest zijn. De anticipatie voor Echo Zulu tegen mCon werd dus enkel groter op de tweede speeldag, maar ook dat was niet veel soeps. Het werd wel een fantastisch competitieve game, maar het strijdplan was niet goed genoeg.

In het hol van de leeuw

LowLandLions werd vooraf hét superteam van de league genoemd, maar kon pas winnen in de tweede week. Daar lijkt nu verandering in te komen, want het team veegde Team 7AM en Sector One kansloos van de map. Er waren wel opportuniteiten om terug te slaan, maar de leeuwen waren veel te dominant en wonnen voor het eerst met 2-0.

De morele winnaar van de week is Team 7AM, dat met een eerste winst op gelijke hoogte komt met met Sector One en KVM Esports. Het is duidelijk dat bij die twee laatste teams iets moet veranderen.

Programma

