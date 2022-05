KRC Genk esporter Gilles Bernard bereikt op imposante wijze finale ePro League

EsportsIn de virtuele variant van de Pro League heeft KRC Genk op imposante wijze de finale bereikt. In de halve finale werd Rudi Ekmen van Club Brugge over 2 wedstrijden met 7-1 verslagen. In de finale, die op 18 mei wordt gespeeld, wacht Standard. De Proximus ePro League is de belangrijkste FIFA competitie van België en wordt georganiseerd door de Pro League en Eleven Sports.

Gilles Bernard staat al het hele seizoen aan de top van de nationale FIFA-competitie. In een sterk deelnemersveld heeft hij zijn rol als favoriet helemaal waargemaakt. Gilles is al van jongs af aan een Genkie, en hij voelt de druk om KRC Genk een eerste titel in de ePro League te bezorgen. In 2020 was Abdullah Waiss er al dichtbij, maar de Genkse esporter strandde toen in de halve finale.

“Uitkomen voor KRC Genk is voor mij een jongensdroom, vandaar ook dat ik er alles aan wil doen om de eerste titel voor mijn ploeg te winnen. Het is niet gemakkelijk om door iedereen als de grote favoriet te worden bestempeld, maar ik denk dat ik nu heb laten zien dat ik van iedereen kan winnen”, aldus Gilles Bernard.

Het seizoen van Gilles begon met een verliespartij tegen KAA Gent, maar daarna begon de trein te lopen en bleef hij 13 wedstrijden op een rij zonder nederlaag. Gilles eindigde het reguliere seizoen als nummer 1 met amper 3 verliespartijen. In de kwartfinale liep het stroef tegen KAS Eupen, maar werd er uiteindelijk dik verdiend met 6-5 gewonnen, waarna Club Brugge de tegenstander werd voor de halve finale.

“Rudi Ekmen (esporter Club Brugge) heeft het dit seizoen erg goed gedaan en ik verloor in het reguliere seizoen nog van hem met 3-4 na een 3-0-voorsprong. Samen met mijn coach Geoffrey Meghoe hebben we in voorbereiding deze wedstrijd meerdere keren bekeken en hebben we geprobeerd de fouten uit mijn spel te halen. Ik ben blij dat dit harde werk er in de halve finale uitkwam en ons uiteindelijk een comfortabele overwinning opleverde.”

Op 18 mei spelen KRC Genk en Standard de finale van de ePro League. Deze wedstrijd is live te volgen via de TV-kanalen en Youtube van Eleven Sports. Bij een overwinning zou dit de 2de grote prijs voor KRC Genk Esports zijn in korte tijd. Een aantal weken geleden won KRC Genk Esports een eerste titel in de game League of Legends, met name de Elite Series LoL Benelux competitie.

