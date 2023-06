KIJK. GENK slaat terug in de derde speelweek van de Elite Series

esports Niemand stopt Team 7AM in ‘League of Le­gends’-competitie

Drie weken diep in de split en bijna over de helft, blijft Team 7AM nog steeds ongeslagen in de Elite Series Summer 2022. Toch blijken andere teams het gat met de top dicht te lopen, terwijl het voor ION SQUAD nog steeds zoeken is naar de eerste winst.