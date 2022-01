Kevin De Bruyne in FIFA 22-team van het jaar

Bij de genomineerden zaten Rode Duivels Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Chelsea). De Bruyne schopt het nu ook tot in de uiteindelijk selectie. Hij maakte bij Manchester City 14 goals in 44 wedstrijden en gaf ook 9 assists. Opvallend is ook dat maar liefst 82,7 procent van zijn passes aankomen. Hij creëerde vorig jaar 3,7 kansen per 90 minuten in de Premier League, het beste van alle spelers in de Engelse competitie.

Dit zijn alle finalisten, met uitleg van EA:

Aanvallers

Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint Germain: In maart 2021 werd Kylian Mbappé de jongste speler die 100 doelpunten maakte in de Ligue 1 (all-time), en in december 2021 werd hij de jongste die 100 doelpunten maakte met een enkele club ( Paris Saint Germain).

Robert Lewandoski (POL) - Bayern Munich: Robert Lewandowski scoorde de meeste competitiedoelpunten van alle spelers in de vijf grote Europese competities in 2021 (43), waarmee hij een nieuw Bundesliga-record vestigde.

Lionel Messi (ARG) - Paris Saint Germain: Lionel Messi werd uitgeroepen tot beste speler op de Copa America 2021 en won de prijs voor de tweede keer, na de editie van 2015. Hij is pas de vierde speler die de prijs twee keer wint, en de tweede Argentijn na Manuel Seoane (1925 en 1927).

Middenvelders

Kevin De Bruyne (BEL) - Manchester City: Kevin De Bruyne creëerde in 2021 3,7 kansen per 90 minuten in de Premier League, de beste score van alle spelers in de competitie (min. 500 minuten gespeeld).

Jorginho (ITA) - Chelsea: Jorginho maakte in de zomer 25 intercepties met Italië, het hoogste aantal dat ooit door een speler is geregistreerd tijdens één editie van het toernooi.

N’Golo Kanté (FRA) - Chelsea: N’Golo Kanté had in 2021 gemiddeld 1,8 onderscheppingen per 90 minuten in alle competities voor Chelsea, het beste cijfer van alle spelers die in die periode ten minste 2000 minuten voor de club speelden.

Verdedigers

Rúben Dias (POR) - Manchester City: Rúben Dias eindigde aan de winnende kant in 32 competitieduels in 2021 (van de 39 gespeeld), de meeste van alle verdedigers in de vijf grote Europese competities.

Marquinhos (BRA) - Paris Saint Germain: Marquinhos voltooide in 2021 2901 van de 3131 passen in alle competities voor Paris Saint-Germain, meer dan enige andere speler bij de club.

Achraf Hakimi (MAR) - Paris Saint Germain: Achraf Hakimi had in 2021 151 treffers in het veld van de oppositie in competitiewedstrijden, ruim het meeste van alle verdedigers in de vijf grote Europese competities in de loop van het jaar.

Doelman

Gianluigi Donnarumma (ITA) - Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma werd deze zomer uitgeroepen tot Speler van het Toernooi voor Italië - de enige keeper die de prijs won.

