ION Squad wint voor het eerst terwijl The Agency uitloopt in ‘League of Legends’-strijd

esportsMet nog maar drie weken tot de play-offs, is het dringen in het klassement van de Elite Series. Daar waar Team 7AM best wat steken laat vallen, begint ION Squad aan hun mirakel om het te halen tot in de play-offs.

Het lijkt wel het begin van een sprookje en dat is het ook voor ION Squad in de Elite Series. Na een 0-8-start waren alle verwachtingen dat dit team makkelijk aan de kant gezet zou worden door alle teams in de tweede helft van de split. Niets blijkt minder waar, en na het vervangen van twee spelers staat ION Squad nu sterk(er) met drie Serviërs op de basis. In het verleden was dat ook de oplossing voor het team toen ze nog sterspeler Velja in de jungle hadden, en ook deze keer lijkt het tot succes te leiden.

Team 7AM in een dip

Na de sterkste start ooit van Team 7AM in de Benelux is het alsof het team de winsten voor lief nam. Na het eerste verlies is het team nog niet gerecupereerd en leed het voor de tweede keer tweemaal verlies in een week. Is de formule gekraakt of heeft Team 7AM niet genoeg aan zichzelf gewerkt, dat is de vraag die opgelost zal worden in de laatste paar weken van de zomersplit.

Volledig scherm © screenshot

Wie stopt The Agency?

Daar waar Team 7AM sterk begon, lijkt The Agency het werk af te maken. Na slechts twee verliezen won het team alweer vijf keer op rij. Met veteraan Zhergoth op de toplane was onder andere hun game tegen mCon LG UltraGear een echte afslachting. The Agency is momenteel de verdiende nummer één en heeft een voorsprong op KV Mechelen Esports en Team 7AM, die gedeeld tweede staan. Dit maakt direct al van The Agency een favoriet om ook in de play-offs een sterke prestatie neer te zetten.

Terug op de rails

Voor KRC Genk Esports lijkt alles weer zoals gewoonlijk te gaan. De regerend kampioen van de competitie krijgt hun eerste 2-0-week. Het zet zich daarmee stevig in de top vier van de competitie en laat Sector One achter zich. Dankzij een monsterperformance van RoyalKanin woensdag op zijn verjaardag en Tiger die tegelijk ook in vorm lijkt, begint GENK eindelijk wat verwachtingen in te lossen. Helaas betekent dat voor Sector One dat ze momenteel buiten de top 4 vallen.

Wat nu?

Alles is nog mogelijk, want de plaatsen in de play-offs zijn nog voor het grijpen voor alle teams. Echter zie je al direct een top vier verschijnen en zal het voor de andere vier teams daarbuiten een stuk moeilijker worden. Alles of niets de komende weken!

