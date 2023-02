In ‘League of Legends’-competitie zit halfweg maar één consistent team: bekijk hoogtepunten week 4

esportsIn onze ‘League of Legends’-competitie staat KRC Genk Esports met zeven overwinningen op rij aan de leiding. Alle andere teams duiken van de ene vormdip in de andere, met slechts hier en daar een glimp van wat mogelijk is als hun motor wél op volle toeren draait.

Het team dat hoge verwachtingen in te lossen had aan het begin van de split, Northern Lion Esports, lijkt daar maar niet in te slagen. Op basis van hun geschiedenis in de tweede divisie werden ze door spelers en coaches getipt als één van de favorieten voor de play-offs, maar ze lijken het winnen verleerd. Na vijf verliezen op rij staan ze nu samen met ZennIT onderaan het klassement.

In de earlygame toont NLE nochtans veel tekenen van leven. Jungler Malik ‘QTKT’ Hamidovic speelt zijn rol met verve en probeert voornamelijk sololaner Wessel ‘Jaguar’ Antonissen op te zetten voor succes. Deze laatste zit echter in de slechtste vorm die we al van hem hebben gezien sinds zijn start in de Elite Series in de lente van 2022. Ondanks een dappere poging van midlaner Matthew ‘Mettoe’ van Dijk om op de tweede speeldag van week 4 met Yone uit de midlane de game op zijn eentje te winnen, tikte NLE zijn vijfde nederlaag op rij aan en slagen ze er maar niet in een winnende formule te vinden.

Mcon esports is terug van weggeweest

Benelux United en Mcon esports keken vorige week tegen nederlagen aan. Waren het tekenen aan de wand of konden zij zich herpakken? Tijdens de eerste speeldag keken beide teams elkaar recht in de ogen en was het Mcon esports dat op overtuigende wijze kon winnen. Ze zetten deze goede vorm op een nog sterkere wijze door tegen rechtstreekse play-off concurrent Team 7AM. Team 7AM heeft een line-up met tonnen aan ervaring op de hoogste niveaus in ‘League of Legends’-esports maar dat mocht niet baten tegen een ontketend MCON.

De manier waarop geeft caster en trouwe MCON-fan Omar ‘Woong’ Van Vynckt heel veel vertrouwen in het team. “Dat een team met nieuwkomer en maar twee ervaren spelers in Slyv3r en JBDutchowns dit weet weg te zetten tegen een team zoals Team 7AM, dat is ongezien! Wat een macro-play van MCON. Zijn ze nu officieel geen favoriet voor de play-offs?”

Het verdere verloop van de terugronde volg je op dinsdag en donderdag op twitch.tv/esportsprimelol vanaf 18.30 uur.

