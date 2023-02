Het is eenzaam aan de top in ‘League of Legends’-esportscompetitie

esportsNa drie weken vol getouwtrek staat nog maar één team bovenaan in onze ‘League of Legends’-competitie. Al het enthousiasme rond de nieuwe titelkandidaten in Benelux United en MCON Esports wordt getemperd en enkel de gedoodverfde favoriet KRC Genk Esports blijft nog over. Team 7AM volgt hen echter op de hielen.

Zowel MCON Esports als Benelux United verloren twee keer en zijn zo verbannen naar de middenmoot. Terwijl MCON Esports zich nog kan optrekken aan het feit dat één van deze twee verliezen tegen titelkandidaat KRG Genk Esports was, was het voor Benelux United een week die hen zuur kan opbreken. Zij verloren respectievelijk van het ontketende HEET en van The Agency, allebei teams die in de problemen zaten in de competitie en dus eigenlijk een verplicht nummertje hadden moeten zijn voor een ervaren team. Het bleken twee wedstrijden die hen op het einde van de rit misschien uit de play-offs kunnen houden.

#FeelTheHEET

Eén vonk kan genoeg zijn om een vuur te ontsteken dat niet te blussen valt. En HEET heeft die vonk gevonden in de vorm van twee nieuwe spelers. Jungler Oscar ‘Balyy’ Casero Santos komt over van de Spaanse tweede divisie en midlaner Damian ‘Tixn’ Vojtko verkaste uit de Tsjechische competitie. Resultaat? Met twee nieuwe spelers domineerde HEET twee keer de rift en was er geen aanpassingsperiode nodig. Van een 0-4 in de eerste twee weken naar een ijzersterke 2-0, en dat tegen zowel Benelux United als MCON Esports. Opeens is elk team in de competitie gevaarlijk en bestaan er geen gemakkelijke wedstrijden meer.

7AM staat op

De val van Benelux United en MCON Esports liet een leegte achter in de top van de competitie, een leegte die Team 7AM maar al te graag ging vullen. De spelers zijn al sinds de start van het seizoen heel uitgesproken over hun titelambities deze Spring Split. Deze week, met een perfecte 2-0-score, wisten ze hun woorden kracht bij te zetten. De glansrol was hier weggelegd voor Charlie ‘Orre’ Orre, die een schim van zichzelf leek in de eerste twee weken van de competitie. Maar met twee dominante wedstrijden en een pentakill als extra toetje zijn de Team 7AM fans dit na de afgelopen week al lang vergeten. Het smaakt vooral naar meer.

De volgende wedstrijden kan je dinsdag en donderdag live volgen op twitch.tv/esportsprimelol vanaf 18.30 uur.

