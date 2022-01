HERBELEEF BK Virtual Cycling. Thomas Lenen kroont zich verrassend tot Belgisch kampioen, topfavoriet Lionel Vujasin slechts vierde

esports G2 Esports kondigt nieuw League of Le­gends-team aan (mét Belgische support ‘Targamas’)

Het heeft even geduurd, maar de fans van G2 Esports krijgen eindelijk meer informatie over het team dat in 2022 zal deelnemen aan de LEC, het Europese ‘League of Legends’-kampioenschap. Zoals verwacht kreeg ook Belgische support ‘Targamas’ een plaatsje.

6 december