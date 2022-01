Glimpen van hoop voor teams in de Elite Series

De tweede speelweek van de Elite Series zit erop en enkele teams zijn hun nul verloren. Voor ION SQUAD is dat minder goed nieuws terwijl Sector One en LowLandLions opgetogen kunnen reageren nadat ze de eerste winsten hebben weten binnen te slepen. De derby tussen KV Mechelen Esports en KRC Genk Esports op de tweede dag was dan weer een eenzijdige bedoeling.

In het hol van de leeuw

Op de eerste speeldag van de tweede week waagde Team 7AM zich aan het ongeslagen ION SQUAD. Een game die eenzijdige verwachtingen met zich meebracht, leek toch een stuk competitiever dan oorspronkelijk gedacht. Helaas voor Team 7AM liet het team de bal vallen en ging ION er met de winst vandoor. Een trend die LowLandLions in de volgende game doorzet na een fantastische performance van Zhergoth die eigenhandig het team op zijn rug nam om de eerste winst van het team binnen te slepen.

Oude bekenden en nieuwe rivalen

De voorlaatste match was een heruitzending van de Belgian League Country Finals semi-final tussen KRC Genk Esports en Sector One. Vorig jaar werd die gewonnen door Sector One in een best of five formaat, maar nu pakte KRC Genk Esports de winst op. De Benelux kon ook eindelijk de clash tussen Echo Zulu en KVM Esports ervaren, een match die we enkel te zien kregen door het samenvoegen van de twee oude leagues. Een felbevochte wedstrijd die gewonnen werd door Echo Zulu.

De derby’s van de week

Zowel KRC Genk Esports en KV Mechelen Esports als Echo Zulu en LowLandLions stonden tegenover elkaar op de tweede speeldag van de tweede week van de Elite Series. Dat KRC Genk Esports en KV Mechelen Esports een voetbal referentie met zich meedraagt, hoeven we je niet uit te leggen. Die derby werd gewonnen door het sterke KRC Genk Esports die het makkelijk deden lijken. Echter is de derby tussen Echo Zulu en LowLandLions een minder besproken onderwerp. Beide teams vochten twee jaar aan de top van de Nederlandse competitie en troffen elkaar weer. Deze keer was het Echo Zulu die overtuigend won van het bijna kansloze LowLandLions dankzij het fantastische werk van Sjakal, de jungler van Echo Zulu.

Van de nul af

De belangrijkste match van de week, de Audi match of the week, was gereserveed voor mCon LG UltraGear tegen ION SQUAD. mCon die de vorige match-dag al een verlies pakte stond tegen het nog steeds ongeslagen ION SQUAD. Na een sterk begin van de match leek mCon af te steven op een vroege winst, maar die werd een halt toegeroepen door ION SQUAD. Door sterk teamspel wist ION SQUAD zich tegen alle verwachting in nog minutenlang stand te houden in hun eigen basis. Eén slechte positionering was echter de nagel in ION SQUAD’s doodskist en na een turbulente match wist mCon, ION SQUAD van de nul af te gooien door hen een verlies toe te dienen. Voor Sector One kon de winst op Team 7AM niet snel genoeg komen, maar het kostte bijna een uur aan gameplay voor Sector One de Nexus van Team 7AM kapot kreeg. Een aderlating voor Sector One, maar een pijnlijke avond voor Team 7AM die de derde speelweek ingaat met een 0-4 scorelijn.

Dat brengt ons op de volgende standings:

Team Echo Zulu 4-0

ION SQUAD 3-1

KRC Genk Esports 3-1

mCon LG UltraGear 3-1

5. KV Mechelen Esports 1-3

LowLandLions 1-3

Sector One 1-3

8. Team 7AM 0-4

Volledig scherm Recap Elite Series Spring 2022 - week 2 © © BetFIRST