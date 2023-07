GENK wint van 7AM in topmatch Elite Series

Nóg niets verloren

Voor teams zoals Myth Esports, mCon esports en HEET is het kalf nog niet verdronken. Ze staan momenteel alle drie onderaan de tabellen met een 2-6 scorelijn. Momenteel moeten ze trachten hun lot in eigen handen te houden door alle games die ze nog spelen te winnen. Dat nemen teams zoals mCon ter harte, want het team voert een late wissel in het seizoen uit en gaat hun jungler vervangen. Voor Myth en HEET zijn er geen wissels gepland dus zij gaan aan de slag moeten gaan met dezelfde schaakstukken.

GENK comeback

Na een historisch slechte start weet KRC Genk Esports terug omhoog te klimmen in de rankings. Zo begon het 0-4 aan het seizoen, maar staat het team nu 4-4 door viermaal achter elkaar te winnen. Een belangrijk onderdeel van de ommekeer is de terugkomst van Mikkel in de midlane geweest. Door Tixn tijdelijk op non-actief op de bank te zetten, kon de oude midlaner het overnemen om het schip weer op koers te zetten. Echter is dat een tijdelijke oplossing, want GENK liet reeds weten dat Mikkel het seizoen niet uit kan spelen en dat ze hoogstwaarschijnlijk Tixn weer op de basis line-up zetten tegen het einde van het seizoen net voor de play-offs.

Team 7AM eindelijk verslagen

Na een lange tijd de wet te dicteren in de Elite Series, heeft Team 7AM dan toch het loodje gelegd tegen het opkomend GENK in een knaller van een wedstrijd. GENK sloeg weergaloos toe en Team 7AM wist geen blijf met dit herboren GENK. Na dat zuur verlies wist Team 7AM op donderdag toch nog even de plooien glad te strijken en één van de meest dominante games in de Elite Series ooit te spelen tegen HEET. Om het in de woorden van caster Diede “Dino” Baeyens samen te vatten: “het was niet mooi om naar te kijken, niet PG13. Heet heeft ook een familie!”

Play-off kandidaten

Het begint stilletjes aan duidelijk te worden dat A One Man Army (AOMA) en ZennIT favorieten aan het worden zijn om in de play-offs te spelen met Team 7AM. AOMA staat op een respectabele derde plek met een 5-3 scorelijn terwijl je net daarboven ZennIT vindt met een 6-2 scorelijn. Zij zijn de teams die hun lot het meest in eigen handen houden.

GENK wint van 7AM in topmatch in de Elite Series.