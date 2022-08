Genk onderuit in ‘League of Legends’-finale Elite Series, The Agency wint eerste trofee: bekijk hoogtepunten

In de finale van de League of Legends-competitie van de Lage Landen vocht regerend kampioen KRC Genk Esports tegen ‘new kid on the block’ The Agency, ofwel sterk geïmporteerde spelers tegen Benelux-veteranen. De volle vijf games waren nodig om een kampioen te kronen. Na twee bochten van 180 graden, wist niemand wat nog te verwachten in de allesbeslissende vijfde game.

Na de eerste twee games bleef iedereen met zijn mond vol tanden achter. The Agency kwam namelijk al heel snel op voorsprong door niet enkel de eerste, maar ook tweede game te winnen. We waren op weg naar misschien wel de snelste regionale finale ooit. In de eerste game was het een clash van speelstijlen waarin beide teams kozen voor wat hen zover heeft gebracht in de league. Teamfights en sterke composities om die uit te voeren voor GENK, terwijl AGC koos voor sterk scalende champions en hoopte om de teamfights beter uit te spelen. Na een teamfight op 23 minuten in de game nam AGC het voordeel en tempo van de match over. De tweede game was dan weer een frontale aanval op Zhergoth in de toplane en die leek te werken, of toch voor even… Want nadat ook Zhergoth zich staande wist te houden in een game zoals deze, leek de veer van GENK gebroken te zijn en kwam AGC 2-0 voor.

Kampioenenmentaliteit

Veel teams zouden het onderspit delven als ze 0-2 achter komen, maar de ervaring en mentaliteit van Genk hielp hen erdoor. Het team herpakte zich en greep terug naar champions en composities die in het verleden voor hen werkten. Zo wisten ze het niet enkel terug te brengen in de derde game, maar sloten ze ook de vierde game op een vrij eenzijdige manier af. Dit bracht beide teams op gelijke voet en zorgde ervoor dat we sinds enige tijd nog eens Silver Scrapes mochten horen tijdens de pauze in een finale.

Alles of niets

De allesbeslissende laatste game begon al interessant in de draft, want Genk koos ervoor om een goede compositie te draften voor de early game terwijl AGC net wat meer scaling had. Nadat Genk in geen grote voorsprong kon nemen, was het aan AGC om het tempo te bepalen met hun ondertussen sterkere compositie. Van alle spelers was het dan ook Dragdar die opstond in de laatste match. Voorheen waren de games beslist rond sololaners of teamfights, maar nu was het aan de man waar dit team rond gebouwd is. Zijn Ezreal was zo een grote bedreiging voor Genk dat ze er zich geen raad mee wisten. Zo wist AGC tegen heel wat verwachtingen in een zeer entertainende vijfde game en dus ook de finale te winnen.

Europa

Dit geeft hun niet enkel de eerste seed op de Amazon European Masters, maar The Agency gaat er ook direct met een trofee vandoor. Als troostprijs mag Genk wel dat ze nog steeds in actie komen op dat toernooi.

