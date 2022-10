Genk eindigt jaar als meest dominante Elite Series-team: bekijk hoogtepunten ‘League of Legends’-Pro-Am-finale

Na de Amazon European Masters en Promo-Relegations, was het op GameForce tijd voor het laatste grote ‘League of Legends’-toernooi van het jaar. Op Pro-Am kunnen alle amateurteams het opnemen tegen de professionele teams in de Benelux.

Zo zagen we de teams van alle Tours spelen tegen de teams uit de Elite Series. Er waren wel enkele verrassende resultaten, zoals Northern Lions dat de top vier wist te halen. De andere verrassing was dat we geen The Agency, maar mCon LG UltraGear als finalist zagen verschijnen. mCon zou het dus moeten opnemen tegen KRC Genk Esports, dat zich eerder al geplaatst had voor de finale.

Van online naar offline

Alle voorrondes van Pro-Am werden online gespeeld, enkel de finale zou offline plaatsvinden. Voor vele teams was het vooral hard werken om een kans te krijgen om eens op een offline event te spelen. Dat is namelijk vaak enkel weggelegd voor de beste spelers in de regio. Het is ook een hele aanpassing om plots op een event te spelen dan vanuit het comfort van je eigen woonst. Op dat vlak had Genk al heel wat ervaring op hun line-up zitten. Zo speelde Robba nog in de meest recente offline finale toen die zelf nog lid was van de startende line-up van mCon.

MCon verraste

De analyse voor de series begon was dat Genk de favoriet was en mCon verrassend uit de hoek moest komen om kans te maken. Nadat Genk het op een 1-0 voorsprong bracht in de eerste game, zagen we in de tweede en derde game mCon sterk uit de hoek komen. Zo wist het team de score niet enkel gelijk te brengen, maar als eerste matchpoint te halen. Om dat in perspectief te zetten, er stemde slechts één iemand van de analisten op mCon om de series te winnen. De andere acht analisten geloofden allemaal in de dominantie van Genk. mCon was dus slecht één overwinning verwijderd van glorie. Het leek ook allemaal beslecht te worden rondom te botlane, waar beide botlaners de series van hun jaar aan het spelen waren.

Genk trekt het gelijk

In de vierde game, die mogelijks ook de laatste kon zijn, zagen we Tiger nogmaals zijn Aphelios bovenhalen in de series. Als je ooit een masterclass botlane spelen wil krijgen, kan je gewoonweg een game selecteren uit deze series en analyseren. Met hun rug tegen de muur wist Genk het gelijk te trekken in deze game en werd het een 2-2 en konden we ons geen meer spannende finale wensen op GameForce.

Silver Scrapes

Zoals dat hoort als we naar een vijfde game gaan in een best of five, krijgen we volgens eeuwenoude traditie ‘Silver Scrapes’ te horen. In de allerlaatste game zagen we dan ook voor het eerst een grote verandering van Genk. Het team koos ervoor alles in de early game te steken en champions op te pakken die de game enkel vroeg konden winnen en anders verloren ze het in de late game tegen de compositie van mCon. Alle puzzelstukjes vielen eindelijk op hun juiste plek en van alle champions wist Tiger met zijn Jhin een formidabele performance neer te zetten wat hem tevens ook de MVP-Award opleverde van de finale toen Genk de laatste game won.

Dominantie

Van winst in de Spring Split, runner-up in Summer Split, een fantastische performance op de European Masters Summer Play-Ins tot het laatste toernooi van het jaar offline te winnen: Genk eindigt als het meest dominante team van het jaar in de Elite Series.

