G2 Esports kondigt nieuw League of Legends-team aan (mét Belgische support ‘Targamas’)

G2 Esports heeft heel wat te bewijzen in 2022. Ondanks het feit dat ze bekendstaan als het meest succesvolle League of Legends -team in Europa, lieten ze het afweten het afgelopen jaar. Ze eindigden op een teleurstellende derde en vierde plaats in de Spring en Summer Split Play-offs en ze liepen daarnaast ook nog eens een deelname aan het wereldkampioenschap mis.

Voor de 21-jarige Targamas wordt het zijn eerste seizoen in de LEC, de Europese League of Legends-competitie. Voordien speelde hij bij Karmine Corp in de LFL, de regionale competitie van Frankrijk. Compleet onervaren is Targamas alvast niet, want in 2018 kwam hij al uit voor Giants Gaming in de EU LCS, de voorloper van de LEC.