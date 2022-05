FaZe Clan klopt titelverdediger in eerste game van finale WK ‘Counter-Strike’

In esports­team Natus Vincere vechten Oekraïners én Russen samen op WK ‘Coun­ter-Stri­ke’ in Sportpa­leis

Natus Vincere (‘geboren om te winnen’) is het speciaalste team op het WK ‘Counter-Strike’ in Antwerpen. Niet alleen is ‘NAVI’ de titelverdediger, het is ook een Oekraïense ploeg met drie Russen in de rangen.

21 mei