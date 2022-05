FaZe Clan klopt titelverdediger en wint finale WK ‘Counter-Strike’

FaZe legt NAVI meteen het vuur aan de schenen. In de eerste game op de kaart Inferno staat het na een halfuur al 5-10 voor FaZe. Een van uitblinkers is Håvard ‘rain’ Nygaard, een Noor die kan toveren met zijn pistolen. Hij is met zijn 27 jaar al stokoud in esports, waar de meeste spelers met pensioen gaan op hun 26ste. Maar ook NAVI heeft natuurlijk talent in overvloed, en kan in de slotseconden van de 21ste ronde terugkomen naar 9-12. Het is een keerpunt, want de initiële dominantie van FaZe brokkelt af en NAVI brengt de stand na iets meer dan een uur op 13-13. Het publiek scandeert luidkeels “NAVI, NAVI” en de 19-jarige Oekraïner Valeriy ‘b1t’ Vakhovskiy knalt zijn team knap op voorsprong.