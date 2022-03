Esportsteam van Club Brugge leidt na forfait in Counter-Strike-competitie

De Leeuwen speelden dan op Vertigo op een compleet ander niveau en wisselden van kant met een indrukwekkende 11-4-voorsprong. Boeken toe voor eClub Brugge, dat met 16-6 het onderspit moest delven. Het gelijkspel was voor LowLandLions niet meteen het gewenste resultaat, want met een wedstrijd minder (die later op de avond ingehaald zou worden), had eClub Brugge alle troeven in eigen hand.

MCon LG Ultragear versus Sector One

Daarna koos Sector One voor Inferno. Ook hier was Maxaxe weer oppermachtig, maar moest hij het ook opnemen tegen een nog sterkere Palm1. De eerste helft ging nog in het voordeel van mCon LG Ultragear, maar daarna zette Sector One de comeback in. Na overtime won Sector One met 19-17. Het was dus weer een draw, waardoor de top vier voor beide teams zeker nog in gevaar kan komen.