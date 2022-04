Esporters van Club Brugge winnen ‘CS:GO’-competitie: bekijk hoogtepunten

esportsEClub Brugge zette LowLandLions aan de kant in de finale van de ‘Counter Strike: Global Offensive’-competitie betFIRST Elite Series. De best-of-fiveformule leverde een echte nagelbijter op.

De eerste map was Inferno, niet een van de beste voor Brugge. Maar toch nam het team de leiding in de eerste helft, met name door de sterke agressieve plays van onder andere top IGL en AWP-speler Stev0se. eClub Brugge voerde de druk stevig op, maar kon het ook meteen het eerste punt binnenhalen?

De T-side was het namelijk wat lastiger voor het team. De bom planten was vaak geen probleem, maar meer dan eens ontstond er daarna wat chaos. LowLandLions wist zich steeds beter te verweren, maar met 16-14 was het uiteindelijk toch Brugge dat de map binnenhaalde.

Geen rustige avond

Op de tweede map vlotte het iets minder goed voor Brugge, want Refuzr van LowLandLions bleek keer op keer te sterk. Na de eerste helft stond het 9-6, en uiteindelijk won LowLandLions redelijk vlot met 16-10. Beide teams waren duidelijk niet van plan er een rustige avond van te maken.

In de Juggernautmatch was het nog een grote verrassing dat LowLandLions zelf op de proppen kwam met Vertigo, een map die Brugge goed beheerst. Toen wist LowLandLions een vlotte 16-6 neer te zetten, maar het was zweten geblazen. Brugge hield net het betere van het spel en stond halfweg 8-7 voor.

Tot het gaatje

Het moest nu doorzetten, en dat lukte met enige moeite. Beide teams gingen in deze map tot op het bot, maar het was Brugge dat na een spannende afsluiter Vertigo won met 16-13. Het verschil tussen de twee teams bleef klein, maar LowLandLions moest de vierde map zo wel aanvatten met het mes op de keel.

Brugge moest nog maar een map winnen, de klassieker Nuke. LowLandLions startte het sterkst op de CT-side en liet heel wat strijdlust zien. Na 15 rondes stond het zowaar 10-5 en leken we op weg naar een vijfde en beslissende map.

No sweat, no glory

Brugge is echter een team dat nooit opgeeft, en dat deed het ook nu niet. Elke ronde was een pure nagelbijter, maar stap voor stap werd het gat tussen de twee teams kleiner. De zenuwen stonden strak gespannen en bij LowLandLions werd de vrees op verlies elke minuut groter. Toen het uiteindelijk 16-14 stond – alweer een minimaal verschil – was het eClub Brugge dat mocht juichen. De map en de titel van Spring Split Champion was binnen.

