Esporters van Club Brugge komen te laat, maar tegenstander verkiest wedstrijd boven forfaitscore

esportsIn de Elite Series: ‘Counter-Strike’ begint het enorm spannend te worden in de tweede helft van de groepsfase. Wie verzilvert de eerste plek en daarbij ook een plaatsje op de European Championship, en wie grijpt naast de play-offs van de Spring Split? In week vier werd er alvast keihard gestreden, met meer dan genoeg aces tot gevolg.

Brugge loopt momenteel nog een wedstrijd achter op de rivalen van LowLandLions, dus het moet er voorlopig alles aan doen om het gat met de leider zo klein mogelijk te houden. Tegen mCon sloeg het alvast keihard toe, met bijzonder overtuigende cijfers.

Over de eerste map, Nuke, is er vrij weinig te zeggen, behalve dat Brugge met een 16-1 niks overliet van de tegenstander. MCon had nochtans een gratis winst kunnen opschrijven, want Brugge kwam te laat opdagen, maar het Nederlandse team besloot sportief te zijn en de wedstrijd alsnog te spelen.

Op de tweede map, Mirage, lag het tempo ietsje lager en kreeg mCon dus de kans om wat goed te maken. Brugge bleek uiteindelijk toch nog wat te hoog gegrepen en ondanks dat de Nederlanders een beetje beter meespeelden, was het blauw-zwart dat uiteindelijk ook op de tweede map met 16-7 het laken naar zich toe trok.

JoinTheForce versus KRC Genk Esports

Drie draws op een rij, dat was het palmares van KRC Genk Esports tot nu toe in deze Spring Split. De Genkies wilden maar wat graag een klavertje vier vermijden en met Join the Force kregen ze daarvoor de gepaste tegenstander. Het team zit immers nog niet helemaal in de goede flow en dus waren er zeker en vast kansen voor Genk.

Die hoop werd op Nuke echter meteen de kop ingedrukt. Het wilde niet vlotten voor Genk, vooral dan op de CT-kant, waardoor JTF ietwat verrassend met 16-12 de eerste map binnen haalde. Wilde Genk nog iets halen, dan moest het dus opnieuw op zoek naar de zoveelste draw.

Op Overpass was 16-12 opnieuw de eindscore, maar ditmaal voor het team uit de mijnstad. Opnieuw een gelijkspelletje dus, al blijft Genk daardoor wel in de running voor de play-offs.

LowLandLions versus Sector One

Voor LowLandLions was het een lange dag, met ook nog wedstrijden in andere competities, dus het begon enigszins vermoeid aan de wedstrijd tegen Sector One. Dat bleek ook al snel in de eerste map, waarbij op Ancient het niet helemaal op wieltjes liep.

LowLandLions nam wel snel de leiding en won zelfs de map met 16-10, maar bij de kijkers leefde toch het idee dat het allemaal wat chaotisch verliep en dat het team ook minder energiek speelde dan we van ze gewend zijn.

Op Mirage waren het echter Smogger, de rifler van Sector One, en zijn kompaan Palm1 die de teugels in handen namen. Samen dreven ze LowLandLions meermaals in het nauw, om uiteindelijk ook de map en het misschien zelf onverwachte punt binnen te halen met 16-11.

