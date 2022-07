Esporters van Club Brugge gaan weer helemaal los in tweede week ‘Counter-Strike’-competitie

esportsWarm of niet, onze ‘Counter-Strike’-competitie gaat gewoon door. De heren van eClub Brugge waren de eerste speelweek al sterk begonnen, met onder andere een zeer stevige overwinning tegen Mirage tegen JoinTheForce. Deze week stonden ze tegenover Sector One, de andere winnaar van de eerste week.

Op de eerste map, Ancient, leek het voor Sector One helemaal niet zo verkeerd te gaan. Met slechts drie rondes achterstand na de eerste helft hield het ongeveer gelijke tred met het sterke team van eClub Brugge. Toch leek de weerstand daar al snel te stoppen. EClub Brugge vond in de tweede helft een extra versnelling, waarna het uiteindelijk nog vlot met 16-9 over Sector One heen walste.

Daarna gingen we richting Mirage, een vreemde en gevaarlijke keuze van Sector One. Dat gevaar werd nogmaals onderstreept door een enorm sterke start van Brugge. Het liep zomaar eventjes 10-0 uit, waarna het de teugels wat vierde en we van kant wisselde met 11-4. Dat rustmomentje was blijkbaar voldoende voor eClub Brugge om weer helemaal los te gaan, want met uiteindelijk 16-4 werden de Vossen vakkundig gestroopt.

LowLandLions versus mCon LG Ultragear

De line-up van LowLandLions speelde vorig seizoen bij mCon, dus er was wel wat onderlinge rivaliteit in aanloop naar deze match. Ook hier gingen we van start op Ancient, want ook hier was Nuke gebanned. Onwennig als dat was, gingen beide teams direct met een gestrekt been de match in. LowLandLions had wat opstartproblemen, waardoor mCon toch wel de ruimte kreeg om de eerste tikken uit te delen. Het ging zo met een minimale voorsprong de kantwissel in, maar moest uiteindelijk toch lijdzaam toekijken hoe LowLandLions de eerste map nog net voor overtime wist te beslissen met 16-13.

De tweede map was Dust2, de keuze van LowLandLions en de kans om de wedstrijd met 2-0 in de wacht te slepen. Het startte in ieder geval een stuk sterker en halfweg stond het al 10-5 voor. MCon liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden en klauwde zich traag maar zeker terug in de wedstrijd. Uiteindelijk bleek de achterstand toch te groot te zijn en verloor het ook de tweede map met 16-12. Het oude roster van mCon (en het huidige van LowLandLions) neemt zo dus toch een beetje weerwraak op hun oude organisatie. Wij zijn alvast benieuwd wat dat verder in de split zal geven.

