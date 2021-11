Edward Gaming wint 422.000 euro op WK League of Legends

esports Belgische 'League of Le­gends’-top­per Bwipo gaat na vier jaar op zoek naar een nieuw team

Opschudding in de 'League of Legends’-wereld, want Gabriël ‘Bwipo’ Rau zoekt volgend seizoen andere oorden op. De Belgische jungler speelt al sinds 2018 voor Fnatic in de Europese ‘League of Legends’-competitie, maar verlengt zijn contract niet.

2 november