Drie Belgen bij genomineerden FIFA-team van het jaar

esportsFans kunnen stemmen op hun favoriete ploeg voor de verkiezing van ‘EA SPORTS FIFA Team of the Year 2021'. Drie Rode Duivels hebben de selectie gehaald.

“We hebben de 80 spelers die de afgelopen 12 maanden hebben doen sprankelen op de shortlist gezet”, laat gamesbedrijf EA weten. “Nu is het jouw beurt om te helpen beslissen over het ultieme elftal in de voetbalwereld door de beste spelers te steunen voor Team of the Year.”

Courtois

Bij de 80 genomineerden zitten ook Rode Duivels Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Chelsea). In de statistieken leren we onder andere dat Courtois in 54 wedstrijden bij Real 24 clean sheets haalde en 142 saves verrichte.

De Bruyne

De Bruyne maakte bij Manchester City 14 goals in 44 wedstrijden en gaf ook 9 assists. Opvallend is ook dat maar liefst 82,7 procent van zijn passes aankomen. Hij creëerde vorig jaar 3,7 kansen per 90 minuten in de Premier League, het beste van alle spelers in de Engelse competitie.

Lukaku

Lukaku was rechtstreeks betrokken bij 27 competitiegoals in 36 wedstrijden bij Inter Milaan en Chelsea. Hij scoorde er daar zelf 18 van. Lukaku maakte vorig jaar ook elf doelpunten voor de Rode Duivels. Het is al de derde keer dan hij er minstens tien scoort in een kalenderjaar, na de elf in 2016 en de veertien in 2018.

Stemming

Alle genomineerden en hun statistieken uit het echte voetbal vind je hier. Stemmen kan hier tot en met 18 januari om 8:59 uur.

