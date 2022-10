Ben jij FIFA-kampioen? Voetbalbond organiseert huiskamertoernooi voor versterking eDevils

Esports KRC Genk esporter Gilles Bernard bereikt op imposante wijze finale ePro League

In de virtuele variant van de Pro League heeft KRC Genk op imposante wijze de finale bereikt. In de halve finale werd Rudi Ekmen van Club Brugge over 2 wedstrijden met 7-1 verslagen. In de finale, die op 18 mei wordt gespeeld, wacht Standard. De Proximus ePro League is de belangrijkste FIFA competitie van België en wordt georganiseerd door de Pro League en Eleven Sports.

11 mei