Belgische toplaner Bwipo trekt naar Team Liquid om ‘superteam’ te vormen

De overstap van Bwipo komt niet meteen als een verrassing, want eerder raakte al bekend dat de sterspeler zijn contract bij het Europese Fnatic niet zou verlengen. Na een succesvol seizoen bij Fnatic als jungler wou hij graag opnieuw zijn rol als toplaner opnemen, wat hij bij Team Liquid kan doen. Bwipo is één van de meest ervaren toplaners in de Europese League of Legends-competitie (LEC) en wist in 2018 de finale van het wereldkampioenschap te bereiken.