Belgische esporttopper Nivera verandert van game en gaat samen met legendarische broer Valorant spelen

Team Liquid is al even op zoek naar een vijfde speler voor zijn Valorant -ploeg. De geruchten van de overstap doen al meer dan een half jaar de ronde, vooral omdat Nivera al enige tijd overbodig leek bij zijn toenmalige team, Team Vitality. Daar stond Nivera bekend als een ‘supersub’, waardoor hij niet alle matches meespeelde en vaak als wisselspeler moest opdraven. Desondanks is Nivera wel één van de grootste talenten binnen de game.

Nivera is trouwens lang niet de enige CS:GO-speler die de overstap maakt, want ook z’n broer ScreaM ging hem voor. ScreaM staat bekend als een legende in de CS:GO-wereld en is zelfs de meest succesvolle Belgische speler aller tijden. In het Valorant-team van Team Liquid is hij de onbetwiste superster. Team Liquid hoopt dat de twee Belgen het team terug op de rails krijgen, want ze wisten zich niet te plaatsen voor het internationale toernooi VCT Masters Stage 3, dat momenteel plaatsvindt in IJsland.