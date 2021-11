Belgische Eefje ‘Sjokz’ Depoortere is beste presentatrice op Esports Awards 2021 voor tweede jaar op rij

De Esports Awards zijn al enige tijd een vaste waarde in het esportslandschap. Mensen kunnen stemmen op hun favoriete spelers, coaches en persoonlijkheden binnen de industrie, waarna enkele weken later de prijzen worden uitgereikt tijdens een prestigieuze award show. Noem het gerust de Oscars of Golden Globes van de esports.

Ook dit jaar viel er weer een Belg in de prijzen, want Eefje ‘Sjokz’ Depoortere won in de categorie ‘Esports Host of the Year’. Concreet wil dat zeggen dat ze verschillende toernooien en competities presenteert, interviews afneemt van spelers en coaches en de segmenten van een uitzending naadloos aan elkaar praat. Het is niet de eerste keer dat Depoortere in de prijzen valt, want ze won ook vorig jaar in dezelfde categorie.