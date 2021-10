Belgen op rand van uitschakeling in ‘League of Legends’-wereldkampioenschap

Gent Nicolas (22) is eSporter van de Buffalo’s: “KAA Gent is een erg ambitieuze club”

16 december De derde editie van de Proximus ePro League is op 16 december van start gegaan. De e-players van de Jupiler Pro League clubs strijden ook dit seizoen om de landstitel van de Proximus ePro League, aan de hand van het spelletje FIFA. Voor de Buffalo’s is dat de 22-jarige Nicolas Persoons, die overkomt van Zulte-Waregem. “KAA Gent is een ambitieuze club, dus mijn overstap was een logische keuze.”