Bekijk hoe LowLandLions grote finale van Belgische CS:GO-competitie wint

esportsIn Brussels Expo vond de finale van shooter Counter Strike: Global Offensive -competitie betFIRST Elite Series plaats tijdens de beurs Made in Asia. Het was voor de spelers weer enorm wennen, terugkeren op LAN. Voor sommigen was het ook een wat langere dag, want MaximN, Stev0se en Ritchiee speelden voor de finale van de Elite Series ook nog Red Bull Flick Belgium. MaximN was daar de uiteindelijke winnaar.

Onverwacht kwam een Ancient door de veto, een map die dikwijls wordt gebanned tegen eClub Brugge. Het is natuurlijk de nieuwste toevoeging aan het competitieve circuit, waarbij agressie van de CT-spelers nog redelijk beloond kan worden. Het begon als een enorm spannende match, met aan het begin een lichte voorsprong voor LowLandLions. Het team laat natuurlijk niet de map open om daarna hard te verliezen. De tweede helft bleef ook nog zeer spannend, met uiteindelijk een 16-14-win voor de Leeuwen.

Inferno

En toen kwam Inferno, een map waar Brugge normaliter niet fantastisch sterk op is. Reden genoeg dus om te denken dat LowLandLions hier de voorsprong zou kunnen uitbreiden. Ook deze eerste helft was erg close, met een 8-7-leiding voor Brugge. Daarna kwam echter snel de genadeslag op de T-side, waarbij LowLandLions bijna niet meer aanwezig leek. Met 16-10 was de serie ineens weer gelijkgetrokken en leek een nieuwe vijfmapper niet meer te voorkomen.

Mirage

Zou een team überhaupt hun eigen mapkeuze gaan winnen deze avond? De twijfel begon toch wel toe te slaan. Maar Brugge op Mirage is een eng wezen wat niet zo makkelijk te verslaan is. De eerste helft had LowLandLions opnieuw moeite op hun CT-side, waardoor Brugge met 9-6 op voorsprong kwam. Dat lieten de spelers ook niet meer los, met als resultaat een spannende 16-13.

Nuke

Je raadt het wel, Nuke moest natuurlijk nog komen. Hierbij waren de rollen echter wel weer wat omgedraaid, want bij Brugge wou namelijk de CT-side niet extreem goed vlotten. Qua economy werden de spelers dan ook redelijk laag gehouden door LowLandLions, waardoor er een redelijk getouwtrek ontstond. Er was een kleine 9-6-voorsprong voor Brugge, maar LowLandLions ging helemaal los op de CT-side waardoor er eigenlijk weinig meer te halen was voor Brugge. Ineens was het al 16-11 en ging er een allesbeslissende map gespeeld worden.

Vertigo

De hoogte in dan, met toch wel wat vertraging. Na een sterke start van Brugge en een al kleine comeback van LowLandLions, vloog de stroom eruit door een overijverige medewerker van de Brussels Expo. Even wachten tot alles weer was opgestart en uitspelen die handel. Voor LowLandLions was er een opgave die lastig leek, maar niet onmogelijk. De jonge spelers leken er frisser voor te zitten en dat betaalde zich uiteindelijk uit met een 16-14 -win, waarbij zelfs de laatste ronde voor redelijk wat nagelbijten zorgde. LowLandLions won de rematch en is zo dé kampioen van de betFIRST Elite Series.

Bekijk ook: