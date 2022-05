Alles wat u moet weten over het WK Counter-Strike in het Sportpaleis: “Wedijveren qua aantal kijkers met grootste sportevenementen”

EsportsHet Antwerps Sportpaleis is straks het decor van de PGL Major, het wereldkampioenschap van de game Counter-Strike: Global Offensive. 8 topteams vanuit de hele wereld strijden er om een prijzenpot van 1 miljoen dollar. Ontdek hieronder alles wat u moet weten over het toernooi. “Het is op en top entertainment”, zegt Steven Leunens, CEO van medeorganisator META.

Wat is Counter-Strike?

Counter-Strike is een first-person shooter-spel dat al jaren meedraait in de gamewereld. Het ontstond in 2000 als een variant van het populaire spel Half-Life van ontwikkelaar Valve. Na verschillende naamvariaties gaat het spel vandaag door het leven als Counter-Strike: Global Offensive, ook wel bekend onder de afkorting CS:GO.

Wat is het doel van het spel?

Een wedstrijd in Counter-Strike gaat tussen zogenaamde ‘Terrorists’ en ‘Counter-Terrorists’, met aan elke zijde vijf spelers. De ‘Terrorists’ kunnen een ronde winnen door het andere team te elimineren of door een bom te planten en deze te laten ontploffen. De ‘Counter-Terrorists’ kunnen op hun beurt winnen door een geplante bom te ontmantelen of door de terroristen te elimineren voor zij de bom kunnen planten.

In de PGL Major duurt één wedstrijd 30 rondes. Het team dat als eerste 16 rondes weet te winnen (met minstens twee rondes voorsprong), wint de match. Bij een stand van 15-15 gaat de wedstrijd in ‘overtime’, waarbij een bijkomende ‘best of 6' moet beslissen. Als de teams opnieuw gelijk staan na zes rondes, begint er een nieuwe ‘overtime’, tot wanneer een team uiteindelijk twee rondes verschil kan uitbouwen.

Kunnen de deelnemers valsspelen?

Tijdens de PGL Major in Antwerpen spelen de deelnemers op computers van de organisatie met een eigen toetsenbord en muis. De PC’s zijn volgens het PGL-reglement zo ingesteld dat de spelers enkel het spel kunnen spelen en geen andere (internet)functies kunnen gebruiken. “Valsspelen is dan ook heel moeilijk”, aldus Steven Leunens, CEO van het bedrijf META, dat mee instaat voor de organisatie van het evenement. “Er wordt bijzonder streng gecontroleerd.”

De computers staan met elkaar in verbinding via een LAN-connectie - hierbij zijn alle apparaten verbonden met hetzelfde netwerk.

Wat is het verschil tussen de gewone speler en de pro’s?

Leunens: “Het is te vergelijken met een cafévoetballer tegenover een voetballer in de finale van de Champions League. De beste spelers ter wereld zijn niet alleen getalenteerd, maar ook zó hard bezig met training, omkadering, professionalisering...”

Volledig scherm Het vorig WK Counter-Strike in Stockholm. © PGL

Hoe zit de PGL Major in elkaar?

Eerst en vooral moesten de 24 deelnemende teams zich via voorrondes in Amerika, Europa en Azië kwalificeren voor het hoofdtoernooi in Antwerpen. Deze 24 teams namen het de afgelopen dagen in het Radisson Blu hotel tegen elkaar op in twee kwalificatierondes. De beste 8 stootten door naar de Champions Stage in het Sportpaleis, de knockout-fase waarin écht gestreden wordt om de eindzege.

Schema Champions Stage

Donderdag 19 mei: eerste kwartfinale (FaZe Clan - Ninjas in Pyjamas) en tweede kwartfinale (Team Spirit - FURIA Esports)

Vrijdag 20 mei: derde kwartfinale (ENCE - CPH Flames) en vierde kwartfinale (Heroic - Natus Vincere)

Zaterdag 21 mei: eerste halve finale en tweede halve finale

Zondag 22 mei: finale

Welk team is de titelverdediger?

Vorig jaar won Natus Vincere - kortweg NAVI - de PGL Major in het Zweedse Stockholm. Opvallend: het Oekraïens team heeft naast twee spelers uit eigen land ook drie Russische spelers.

Volledig scherm Natus Vincere. © BLAST Premier

Doen er Belgen mee?

De spelers komen uit 28 verschillende landen, maar er doen geen Belgen mee aan de PGL Major. Al heeft het Amerikaanse Complexity Gaming met Anton Van Gorp wel een Belgische assistent-coach. De best vertegenwoordigde landen zijn Denemarken en Rusland met elk twintig spelers.

20: Denemarken, Rusland

15: Brazilië

6: Verenigde Staten

5: Frankrijk, Duitsland, Mongolië, Turkije

4: Australië, Kosovo, Zweden

3: Canada, Kazachstan

2: Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Letland, Polen, Oekraïne, Uruguay

1: Chili, Estland, Finland, Israël, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zwitserland

Wat valt er te verdienen?

“De totale prijzenpot van de PGL Major bedraagt 1 miljoen dollar”, vertelt Leunens. Het winnende team neemt 500.000 dollar mee naar huis, de nummer twee 150.000 dollar en de derde en vierde plaats leveren elk 70.000 dollar op. De teams van plaats vijf tot acht verdienen elk nog 35.000 dollar.

Waarom moeten de mensen kijken naar de PGL Major?

Leunens: “Omdat Counter-Strike een van de gemakkelijkste games is om te begrijpen, zélfs voor mensen die het eigenlijk niet kennen. Er wordt op het scherpst van de snee gestreden voor de hoofdprijs en het is vaak erg spannend, waardoor het op en top entertainment is. Bovendien is de sfeer geweldig - we verwachten over alle dagen heen meer dan 40.000 mensen in het Sportpaleis.”

Hoeveel kost een ticket?

Als u in het Sportpaleis wil gaan kijken naar de Champions Stage, heeft u keuze uit twee soorten tickets: een gewoon dagticket of een dagticket voor de Premium Floor Seats. In dat laatste geval zit u dichter bij het podium waar de spelers op zitten. Er worden meer dan 50.000 toeschouwers verwacht.

Normale tickets

Donderdag of vrijdag: 35 euro

Zaterdag: 50 euro

Zondag: 55 euro

Premium Floor Seats

Donderdag of vrijdag: 75 euro

Zaterdag: 85 euro

Zondag: 90 euro

Bezoek deze pagina voor tickets of meer info.

Hoeveel mensen zullen het event bekijken?

Leunens verwacht dat wereldwijd 150 miljoen mensen het toernooi zullen bekijken. “Daarmee moeten we qua kijkersaantallen niet onderdoen voor de grootste sportevenementen ter wereld, al zijn de Champions League- en WK-finale in het voetbal nog van een andere categorie.”

Is het toernooi ook op televisie te volgen?

De PGL Major is zowel zaterdag als zondag vanaf 20u live te bekijken op VTM4 en VTM GO. De hoogtepunten van de finale zullen ook snel te zien zijn op HLN.be.

Volledig scherm © EPA