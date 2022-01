Alles wat u moet weten over het eerste BK Virtual Cycling, op 30 januari live op HLN.be

Wie niet kan wachten tot de crossers op het WK veldrijden ‘s avonds uit de startblokken schieten, kan komende zondag overdag op onze site al proeven van een andere, gloednieuwe wielerdiscipline: cycling esports. In een virtuele omgeving zullen wielrenners het daarbij vanop de rollen tegen elkaar opnemen.

“Het concept bestaat al langer, maar tijdens de pandemie heeft het enorm aan populariteit gewonnen”, klink het. “Wielrenners gingen op zoek naar een veilig alternatief. Daardoor is de ontwikkeling van virtuele platformen in een stroomversnelling gekomen. Vorig jaar werd het eerste WK Cycling Esports georganiseerd. Nu is het aan ons.”