Abonnement om mee te kijken met League of Legends-spelers stopt

esports Nieuw Benelux-esports­plat­form Elite Series bundelt vier games en heeft prijzenpot van 75.000 euro

META, het grootste gaming- en esportsagentschap in de Benelux, kondigt de Elite Series aan. Het gaat om officiële competities voor League of Legends, Rainbow Six Siege, CS:GO en Rocket League, goed voor een prijzenpot van 75.000 euro.

22 december