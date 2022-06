7AM niet langer ongeslagen in ‘League of Legends’-competitie

Duidelijke top drie

Momenteel ontstaat er een duidelijke top drie in de Elite Series. Na een dominante eerste helft van het seizoen, moet Team 7AM nu wel de eerste plek delen met The Agency. Dat heeft Team 7AM te danken aan de slechtste speelweek tot nu toe, waarin het tweemaal verloor. Op sociale media melden de spelers dat er nog heel wat te leren valt, maar met hun zes winsten heeft het team voldoende ruimte om wat verliezen te verteren. The Agency, daarentegen, wint nu voor de vierde maal op rij en plaatst zich dus op gelijke hoogte met Team 7AM met 6-2. Net onder hen bevindt zich KV Mechelen Esports, dat ook op een drievoudige winstreak zit. Onder leiding van de Spaanse ster in de midlane, Lvsyan, boekt het team duidelijke winsten.

Dringend aan de bak

Voor KRC Genk Esports, mCon LG UltraGear en Sector One is het andere koek. Zij moeten dringend aan de bak met de play-offs die in zicht zijn. De vorige twee finalisten in GENK en MCON, gepaard met Benelux powerhouse Sector One, zijn teams die je in een play-offs verwacht. Met hun huidige stand van zaken waarin ze allebei vier winsten en vier verliezen hebben, gaat het nog spannend worden in het midden van de standings. Voeg daar nog een LowLandLions aan toe, dat helaas sinds 2020 niet meer in een finale heeft gestaan, en je hebt best een stevige strijd voor die paar plekken. Want vergis je niet, LowLandLions mag je niet zomaar buiten beschouwing laten. Dat is iets dat we al wel geleerd hebben ondertussen.