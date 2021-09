16 termen uit de esports die je moet kennen om je kinderen te begrijpen

Aggro: Heeft twee verschillende betekenissen, afhankelijk van de context. Het kan een agressieve speelstijl of tactiek beschrijven, maar kan ook de afkorting zijn van een specifiek onderdeel van een spel waarbij je tegenstanders en aanvallen naar je toe trekt.

AOE: Afkorting van het Engelse Area of Effect, die je meestal hoort tijdens games als League of Legends of bepaalde role-playing games (RPG’s). Het wil zeggen dat een aanval die je uitvoert over een groter oppervlak effectief is en soms ook meerdere spelers kan raken.

BM: Afkorting van het Engelse Bad Manners. Simpel gezegd: bepaalde spelers die zich misdragen of elkaar de huid volschelden tijdens het spelen, soms zelfs zonder reden.

Casting: Ook hier zijn twee betekenissen mogelijk. Wanneer je personage een bepaalde vaardigheid uitvoert in het spel kan je spreken van ‘casten’. Het kan echter ook gaan over de commentaar die je hoort bij een professionele e-sportwedstrijd. Denk dus aan Frank Raes bij het voetbal, maar dan voor games.

Volledig scherm Casters voorzien een professionele e-sportwedstrijd van commentaar. © Meta

Cheese: Het gaat hier niet over kaas, maar over een bepaalde strategie die door sommige spelers te min bevonden wordt of die misbruikt maakt van sommige instellingen binnen het spel. Vaak wordt het gebruikt om de tegenstander uit z’n lood te slaan of te verrassen.

Drafting: Wanneer spelers voor een wedstrijd de personages kiezen spreken we van drafting. Een andere benaming is Pick & Ban Phase.

Flaming: Andere spelers in de game lastigvallen of je negatief uitlaten over de kwaliteit van de manier van spelen van iemand anders.

Ganking: De bovenhand krijgen op je tegenstanders door ze plotseling te verrassen. In MOBA-games (multiplayer online battle arena) zoals League of Legends en Dota 2 kan je ook spreken van ganken wanneer een teamgenoot je komt helpen in een gevecht, vaak zonder dat de tegenstander er weet van heeft.

GLHF: Afkorting van het Engelse Good Luck Have Fun. Een algemene begroeting van spelers voor een wedstrijd van start gaat.

Inting: Wanneer een medespeler zich moedwillig laat verslaan door een tegenstander of bewust probeert om de match te verliezen.

Juking: Proberen om de aanvallen van de tegenstander te vermijden en ontwijken.

Meta: De meta is de meest effectieve strategie die op dat moment binnen de game beschikbaar is. Dat kan gaan over bepaalde personages of vaardigheden in het spel, maar ook over bepaalde tactische opstellingen.

Volledig scherm De Agent Jett domineert momenteel de game VALORANT in populariteit en is dus een belangrijk onderdeel van de huidige meta. © Riot Games

QQ: Een emoticon die vaak in de chat wordt achtergelaten wanneer iemand niet tegen z’n verlies kan. Concreet wil het zeggen dat iemand ergens over huilt of over zeurt. De emoticon wordt ook aanzien als twee huilende ogen.

RNG: Afkorting van het Engelse Random Number Generation. Sommige elementen binnen een game hebben een geluksfactor die uiteraard niet altijd in te schatten is. Heel veel online kaartspellen hebben bijvoorbeeld veel RNG, terwijl dat bij andere games minimaal is.

Skillshot: Een vaardigheid die je als speler zelf correct moet uitvoeren. Denk aan schieten met een pijl en boog en proberen om het midden van de roos te raken.

Zoning: Wanneer je probeert om jezelf zo agressief te positioneren binnen een game dat je tegenstander schrikt en niet durft (of niet kan) aanvallen.

