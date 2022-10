Zware hinder tussen Gent en Brussel: E40 en spoorlijn twee weekends volledig afgesloten voor grootscheepse werken

Dat gebeurt een eerste keer tijdens het weekend van 19 en 20 november. Zaterdagavond om 21 uur wordt de snelweg afgesloten in Erpe-Mere en Aalst. Alle verkeer moet de E40 verlaten. “Op die manier kunnen we veilig het oude brughoofd van de Merestraat die over de snelweg loopt slopen”, vertelt projectleider Sven De Vriendt die de werf voor de Vlaamse Overheid volgt. Zondagmiddag 20 november gaat de snelweg opnieuw in beide rijrichtingen open.

Politie paraat

“De hinder zou beperkt moeten blijven, maar uiteraard zullen we verkeer op lange afstand ruim vooraf waarschuwen en adviseren andere trajecten te kiezen.” Ook de politie is paraat. “Zij zullen op de drukste momenten bijstand leveren aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere, aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe alsook aan de rotonde van de Siesegemlaan in Aalst.” Een oefening die een week later nog een tweede keer, op veel grotere schaal en voor een langere periode zal gebeuren.

Quote Tijdens het weekend van 25 november wordt de E40 richting Brussel voor alle verkeer afgesloten tussen Merelbeke en Aalst Sven De Vriendt

“Vanaf vrijdagavond 25 november 22 uur tot en met maandagochtend 28 november 5 uur breken we de brug over de rechtstreekse spoorlijn L50A Gent-Brussel waarover de E40 loopt af op de rijstroken richting Brussel.” Omdat die werken een volledig weekend duren zal de E40 richting Brussel al vanaf Merelbeke worden afgesloten.

“Op die manier willen we het verkeer al vanaf daar doen kiezen voor alternatieve trajecten zodat de druk op de N9 beperkt blijft.” Ook de oprit in Wetteren richting Brussel zal het volledige weekend afgesloten zijn. “Maar tijdens deze werken zal het verkeer op de E40 richting Gent wel kunnen blijven rijden.” Doordat boven het spoor gewerkt wordt, zal er ook geen treinverkeer mogelijk zijn. Treinen worden omgeleid langsheen de oude lijn via Aalst.

Tijdelijke spoorbrug

Gelijktijdig met de afbraak van het wegdek op de brug over de spoorlijn wordt aan de overzijde naast de snelweg een tijdelijk brug over de sporen geplaatst. Die tijdelijk brug vormt het sluitstuk voor de tijdelijke snelweg die de voorbije maanden naast het huidige traject van de E40 werd gelegd op het oude lokale tracé van de Merestraat en Ommegangstraat. “En zodra die tijdelijke brug er is, kan het verkeer richting Gent voor een afstand van 700 meter over drie versmalde rijstroken van die tijdelijke snelweg rijden.”

Quote Tot februari 2024 zal het verkeer richting Gent over een tijdelijk tracé van 700 meter naast de snelweg voorbij de werken rijden Sven De Vriendt

Verkeer richting Brussel zal via de middenberm afgeleid worden naar de door de tijdelijke snelweg vrijgekomen eveneens versmalde rijstroken aan de overzijde zodat er in beide rijrichtingen steeds drie rijstroken beschikbaar blijven “Maar omdat het verkeer voor deze wisselingen in beide richtingen nogal stevig moet uitwijken wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd.”

Superflitspaal

Omdat er bij de eerste fase, waarbij vlak naast de snelweg richting Gent keihard aan het tijdelijk tracé gewerkt werd, nogal wat ongevallen gebeurden door onaangepast rijgedrag staat sinds kort ook een superflitspaal langs de kant van de werken. “En die zal hier ook blijven staan voor de veiligheid van de weggebruikers én onze werknemers.” De vertragingen door de snelheidsbeperking zouden beperkt moeten blijven. “Simulaties gaan uit van twee à drie kilometer file. Om daarvoor te waarschuwen plaatsen we ribbelstroken en dynamische filebeveiliging.” Geen overbodige luxe aangezien de volledige vervanging van beide bruggen tot februari 2024 zal duren.

