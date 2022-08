Zware hinder te verwachten door vervanging twee snelwegbruggen op E40 tussen Erpe-Mere en Aalst

In de eerste fase wordt de snelweg richting Gent verlegd over de naastgelegen en verbrede lokale wegen Merestraat, Blauwenbergstraat en Lange Ommegangstraat alsook een tijdelijke spoorwegbrug over de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel. Om dit mogelijk te maken moet het verkeer richting Gent vanaf maandag 8 augustus over twee tijdelijk versmalde rijstroken.. Er is tevens een snelheidsbeperking van 70 km/u. De lokale wegen tussen Erpe, Mere en Nieuwerkerken/Aalst die tijdelijk omgevormd worden tot snelweg of werfzone zijn niet vanaf maandag 8 augustus niet langer bruikbaar voor lokaal (fiets)verkeer. In november wordt vervolgens een eerste brugdeel afgebroken. In juni 2023 volgt de andere brughelft. De werken zullen tot het voorjaar van 2024 duren.