Zware hinder door gekantelde wagen op E40 tussen Aalst en Erpe-Mere

Aalst BINNENKIJ­KEN. Topdesign in voormalige textielwe­ve­rij Ark38 aan de Dender (maar ook architec­tuurfa­na­ten komen aan hun trekken)

Liefhebbers en verzamelaars van topdesign mogen de opening van Ark38 nu zaterdag in Aalst niet missen. Een oude textielweverij aan de Dender is de nieuwe design store van de familie Sterck. Het summum van de designwereld staat hier binnen, maar ook voor architectuurfanaten valt er veel te beleven. Een grote betonnen structuur zweeft door de voormalige fabriekshal. Ark38 toont ten volle de potentie van het industrieel verleden van de stad. Aalst op zijn best.

10 oktober