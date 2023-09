RESTOTIP. Pokay Island: Hawaïaanse speciali­tei­ten met verse producten en vriendelij­ke bediening

In het stadscentrum van Ninove kun je sinds april terecht voor een gerecht dat de laatste jaren een hype is geworden: de pokébowl. Bij ‘Pokay Island’ in de Langemuntstraat vind je alvast een ruime keuze met verse producten. De vriendelijke bediening krijg je er gratis bij en is handig bij een eerste kennismaking met de Hawaïaanse specialiteit. Je kan er bovendien ook genieten van een bubble tea.