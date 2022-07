Zware avondspits op E40 in Erpe-Mere: nadat wagen richting kust op dak belandt ook persoonsongeval richting Brussel

Nieuwerkerken Geen tussen­komst van derden nadat lichaam van man gevonden wordt in velden

In een veld tussen de Merestraat en de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken bij Aalst werd in de nacht van maandag op dinsdag het lichaam van een man teruggevonden. Politie en parket waren meteen een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden, maar het parket laat nu weten dat er geen tussenkomst van derden was.

6 juli