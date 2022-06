Zestiger riskeert jaar cel voor dronken dollemansrit waarbij hij meerder ongevallen veroorzaakte

Het ongeval gebeurde aan de Oudenaardsesteenweg en de Bosstraat in Erpe-Mere op 30 november 2020. Aan de verkeerslichten ramde hij met zijn Porsche Cayenne enkele voertuigen. Toen ze vroegen om alles te regelen stapte de man plots terug in de wagen en vluchtte hij weg. In Wetteren eindigde de man zijn vlucht nadat hij daar een nieuw ongeval had veroorzaakt waarbij ook gewonden vielen.

De man had stevig gedronken op het moment van de feiten en blies meer dan 1 promille bij het laatste ongeval. Bij zijn vlucht in Erpe-Mere reed de man ook door het rode licht om te ontkomen aan de vaststellingen. “De man zat in zijn wagen en was iets aan het eten nadat hij een fles rum had gekocht in de winkel voor het avondeten. Hij had echter besloten om al meermaals van de fles te drinken en daarna nog verder te rijden, een domme keuze dus”, aldus zijn advocaat. “Na de drank kreeg hij een zwart gat, en daarom vluchtte hij weg.” De man is niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al drie keer veroordeeld.