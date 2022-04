Zelfscanbalie als opstapje naar ‘Bibliotheek van de toekomst’: “Vanaf juni is de bib ook open wanneer ze gesloten is”

Erpe-MereDe gemeentelijke bibliotheek van Erpe-Mere breidt vanaf juni haar openingsuren gevoelig uit. De huidige 20 uur per week worden vanaf dan 84 uur per week. “We zullen zeven dagen op zeven van 10 tot 22 uur open zijn”, vertelt schepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Een enorme uitbreiding van het aanbod dus. “Maar zonder te raken aan de huidige personeelsbezetting”, garandeert men. Om dat te kunnen doen, wordt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de gebruikers gelegd. “We lieten ons inspireren door het Open+ concept dat komt overwaaien uit Scandinavië en Duitsland”, vult hoofdbibliothecaris Els Stalpaert aan.

Daar zijn al veel meer ‘belevingsbibliotheken’ te vinden. En die staan ook open voor het publiek buiten de traditionele openingsuren. “Uiteraard is het niet zo dat iedereen hier zomaar binnen kan lopen. Wie minstens 16 jaar is en buiten de traditionele openingsuren de bib wil bezoeken, zal moeten aansluiten bij en het gebruiksreglement van de Open+ bib moeten aanvaarden.”

In ruil krijgen de Open+ gebruikers een unieke pincode waardoor ze in combinatie met hun eID de deuren van de bib op quasi elk moment van de dag en de week kunnen laten openzwaaien. “Ideaal voor wie anders niet in de bib raakt, maar wel nog een boek wil komen ontlenen, gebruik wil maken van de krantenhoek of opzoekingen wil doen.” Iets dat voor de leden van de Open+ bib dus ook kan wanneer er geen personeel in de buurt is.

“Bij de voorlopers blijkt dat de gebruikers heel sterk hun verantwoordelijkheid nemen, maar uiteraard zullen we ook veiligheidsmaatregelen nemen.” Zo komt er permanent cameratoezicht om een oogje in het zeil te houden. “Maar dat is meer als stok achter de deur om mensen met slechte bedoelingen weg te houden.”

Voor de echte gebruikers wordt het nieuwe concept in elk geval een flinke stap voorwaarts. “De gebruiker is de grote winnaar, want hij of zij is voortaan niet meer gebonden aan onze vaste openingsuren”, aldus Van Keymolen. Wie advies wil, kan daarvoor tijdens de huidige uren wel aankloppen bij de medewerkers. “Open+ is dus echt een plus”, garandeert Stalpaert.

Iets dat wellicht ook het geval zal zijn voor het personeel. “We rekenen er op dat meer mensen de weg naar onze bib zullen vinden en dat we ook meer werk zullen hebben om boeken terug weg te plaatsen, maar dat hebben we er graag voor over.” Anderzijds wordt ook flink wat tijd gewonnen, want jaren nadat heel wat omliggende bibliotheken de zelfscanbalie al invoerde, is die nu al actief in Erpe-Mere.

“Onze gebruikers kunnen voortaan zelf hun boeken inscannen door ze allemaal samen op een inleesplaat te leggen. Inleveren gebeurt eenvoudig door de boeken in een inleverkast te plaatsen. Alle registraties gebeuren automatisch.” Deze nieuwe werkwijze laat ook toe de klassieke balie weg te halen. “We maken er een bib van waar iedereen thuis is en iedereen zich thuis mag voelen.”