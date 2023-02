Woningprijzen Denderstreek fors interessanter dan Brussel

Voor een gemiddeld budget van 350.000 euro, exclusief aankoopkosten, kan je in Brussel een woning van 105 vierkante meter kopen. Dat is fors meer in Aalst (+48%), Denderleeuw (+53%), Erpe-Mere (+73%), Haaltert (+74%), Herzele (+78%) en Ninove (+45%). Opvallend is dat de vastgoedkoopkracht steeds groter wordt naarmate de afstand tot Brussel toeneemt.

Betaal je in Brussel nog meer dan 3.000 euro per vierkante meter dan is dat in de Denderstreek slechts rond de 2.000 euro per vierkante meter. Opvallende buitenbeentjes waar je de grootste koopkrachtwinst boekt in verhouding met de pendelafstand tot Brussel zijn Affligem en Liedekerke. Een koper kan daar volgens het onderzoek rekenen op 65% en 66% meer oppervlakte.