Wielrenner Wout Van Aert dankzij amateurkunstenaar Jurgen Gits (40) toch present tijdens De Ronde in Erpe-Mere

MereDe deelname van Jumbo-Visma wielrenner Wout Van Aert aan de Ronde Van Vlaanderen op zondag 3 april mag dan nog twijfelachtig zijn, toch prijkt de atleet aan de gevel en op het raam van amateurkunstenaar Jurgen Gits in Mere.

De man, die beroepshalve voor het patiëntenvervoer van het OLV-ziekenhuis zorgt, hoopt dat zijn creatie zondag in beeld komt. “Niet dat ik een groot wielerfanaat ben, maar ik wou tijdens de doortocht van De Ronde voor een beetje kleur zorgen”, vertelt hij. Inspiratie vond Jurgen tijdens een recente cursus ‘roiteklasjers’ in Aalst. Voor wie het Oilsjsters minder machtig is: ruiten beschilderen.

“Ik ben al twintig jaar aan creatief de slag aan kunstacademies en al een zevental jaar bij knutselatelier Kladder in Erpe-Mere”, vertelt hij. Een eigen vaste stijl heeft Jurgen daarbij niet. “Ik hou er vooral van om geregeld andere dingen te proberen.” Nu is dat dus een karikatuur op papier, muur en raam zetten.

Niet zomaar een karikatuur, maar wel eentje van Wout Van Aert. “Een eerder toevallige keuze. Ik probeerde verschillende wielrenners. Van Aerts kwam er het best uit. Hij heeft dan ook een echt goeie karakterkop”, lacht Jurgen. Zodra het ontwerp klaar was, ging Jurgen aan de slag op het raam van zijn huis vlakbij de spooroverweg in de Schoolstraat in Mere.

“Met een tekening van de hogerop gelegen Kruiskoutermolen, een onbestaande pijl naar ons gehucht ‘Oostdorp’ en de spooroverweg die hier meer gesloten dan open lijkt, is het een eerbetoon aan de Ronde, ons dorp en onze straat.” Omdat de kans klein is dat Van Aert of televisiecamera’s zijwaarts kijken, maakte Jurgen vervolgens – en eveneens met acrylverf – een grote banner.

“Die hangt op de zijkant van ons huis en ik hoop dat die toch even in beeld zal komen.” Of Van Aert zelf zal reageren, valt af te wachten. “Als hij meerijdt, vrees ik dat hij bij zijn passage niet meteen tijd zal hebben om hier eens samen met mij te poseren. Al zou dat natuurlijk absoluut geweldig zijn.”

Wie de tekeningen van Jurgen nog wil zien, moet zeker de Schoolstraat vanaf de Kruiskoutermolen naar beneden rijden. “Ik laat de raamschildering zeker nog twee weken staan vooraleer die te verwijderen.” Of dat een eenvoudige klus wordt, valt af te wachten. “Tot nu toe heb ik nog geen enkele schildering verwijderd. Het wordt dus ook voor mij een spannende verrassing”, besluit Jurgen.

Volledig scherm Jurgen Gits uit de Schoolstraat in Mere versierde de gevel van zijn woning voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen met een karikatuur van wielrenner Wout Van Aert. © Koen Moreau