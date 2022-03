Wielertoeristenclub Jong en Oud Burst rijdt 35ste jaar uit

Bambrugge Extra druk voor verkeers­lich­ten aan De Fijne: Zadelweg wordt enkele rijrich­ting

Een van de beslissingen uit het herwerkte mobiliteitsplan van de gemeente Erpe-Mere is het invoeren van een fietsstraat en enkele rijrichting in de Zadelweg in Bambrugge zodat verkeer voortaan enkel van de Oudenaardsesteenweg richting voetbalveld mag rijden.

6 maart