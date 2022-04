Werken in de Steenstraat en Kouterstraat tijdens de paasvakantie uitgesteld

Erpe-Mere Pastoor Jan Coppens (58) neemt na 32 jaar afscheid van Sint-Bavoparo­chie: “Ik ben hier heel gelukkig geweest”

Het is met een klein hartje dat pastoor Jan Coppens (58) op vraag van de bisschop vanaf 3 april pastoor-moderator wordt in parochie De goede Herder in Gent-West. Nu zondag 27 maart wordt hij om 10.30 uur uitgewuifd in de Sint-Bavokerk van Mere. “Als mens heb ik bijzonder veel nood aan een vaste structuur en vertrouwde routines. Die had ik hier na al die jaren perfect gevonden waardoor mijn nieuwe opdracht een uitdaging is”, vertelt hij.

