WEER. Vanochtend kans op bewolking in Erpe-Mere

Eendracht Aalst-voorzitter Le Juste die club wil verkopen, daagt enkel digitaal op: “Door mijn job raak ik niet tot in Aalst”

Voetbalclub Eendracht Aalst staat te koop. Dat maakte voorzitter Patrick Le Juste bekend op een supportersvergadering in het Pierre Cornelisstadion. Een 200-tal fans daagden op voor het woordje van de voorzitter, maar die was zelf niet tot in Aalst geraakt. Hij communiceerde via een videogesprek...