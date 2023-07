WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Erpe-Mere vanochtend

Testrit met lijnbus eindigt in kop-staartbot­sing met drie voertuigen

Op de Moorselbaan in Aalst zijn vrijdagmiddag rond 13 uur drie voertuigen gebotst. Het ging om een personenwagen en twee voertuigen van de lijn. Opvallend: de lijnbus was net bezig met een testrit, maar het is niet duidelijk of daardoor de aanrijding gebeurde.